Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagvormittag fester

Das Papier von Autoneum legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 127,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'264 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 127,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,40 CHF. Zuletzt wechselten 17 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2026 auf bis zu 103,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 22,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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