Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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30.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 123,20 CHF.
Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 123,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 123,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46 Autoneum-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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