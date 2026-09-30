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30.09.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum zieht am Mittwochnachmittag an

Autoneum Aktie News: Autoneum zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Autoneum. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 125,00 CHF zu.

Autoneum
122.91 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 125,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 125,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'796 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 38,08 Prozent Luft nach oben. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’456.40 19.21 STB4NU
Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’663.32 01.10.2026 09:58:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Autoneum am 30.09.2026

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