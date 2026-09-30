Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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30.09.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Autoneum. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 125,00 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 125,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 125,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'796 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 38,08 Prozent Luft nach oben. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Autoneum am 30.09.2026
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