Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Vormittag seitwärts

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Autoneum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 123,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Der Kurs der Autoneum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,20 CHF zu. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 28,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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