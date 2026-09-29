Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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29.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Vormittag seitwärts
Die Aktie von Autoneum zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 123,20 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Autoneum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 123,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Der Kurs der Autoneum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,20 CHF zu. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 28,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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