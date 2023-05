Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 142,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 15'066 Punkten tendiert. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 142,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 1'518 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 149,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 78,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 45,22 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Redaktion finanzen.ch