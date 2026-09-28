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28.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagvormittag in Grün

Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von Autoneum gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Autoneum legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 124,80 CHF.

Autoneum
124.42 CHF 1.35%
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Das Papier von Autoneum konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 124,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'917 Punkten steht. Bei 124,80 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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