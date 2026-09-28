Autoneum Aktie News: Autoneum reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 125,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'848 Punkten notiert. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 125,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 123,20 CHF. Zuletzt wechselten 1'349 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,42 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 17,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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