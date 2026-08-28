Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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28.08.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum macht am Freitagvormittag Boden gut
Die Aktie von Autoneum zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 124,40 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 124,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 124,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 124,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 37 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 27,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 19,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,80 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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