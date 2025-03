Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Freitagnachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 119,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'065 Punkten realisiert. Die Autoneum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,60 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'202 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,60 CHF) erklomm das Papier am 03.04.2024. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 28,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 98,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 17,79 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,02 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Autoneum am 30.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 9,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

