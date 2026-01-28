Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

28.01.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum knickt am Mittwochnachmittag ein

Autoneum Aktie News: Autoneum knickt am Mittwochnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 5,3 Prozent auf 128,80 CHF ab.

Autoneum
132.47 CHF -1.93%
Die Autoneum-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 128,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'093 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 128,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'974 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. 34,01 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 95,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 26,16 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,80 CHF aus.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,10 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt

Autoneum-Aktie fester: Konzern tilgt letzte ausstehende Festzinsanleihe

Autoneum-Aktie leichter: Übernahme in China abgeschlossen

