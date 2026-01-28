Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.01.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum knickt am Mittwochnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 5,3 Prozent auf 128,80 CHF ab.
Die Autoneum-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 128,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'093 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 128,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'974 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. 34,01 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 95,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 26,16 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,80 CHF aus.
Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,10 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt
Autoneum-Aktie fester: Konzern tilgt letzte ausstehende Festzinsanleihe
Nachrichten zu Autoneum AG
|
16:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum knickt am Mittwochnachmittag ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI auf rotem Terrain -- DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwach. Der DAX tendiert ebenso zu Verlusten. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte fester.