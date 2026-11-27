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27.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 119,00 CHF abwärts.
Die Autoneum-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 119,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,77 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Autoneum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,49 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,65 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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