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27.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Freitagnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 119,80 CHF zu.
Die Autoneum-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 119,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Die Autoneum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 120,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 922 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 30,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,49 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,65 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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