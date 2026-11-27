|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Freitagmittag
Die Aktie von Autoneum zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 120,60 CHF.
Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 120,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 122,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 120,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 476 Aktien.
Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,12 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 13,93 Prozent sinken.
Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie schwächelt: Konzern holt neue Asien-Chefin
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
12:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Autoneum-Aktie schwächelt: Konzern holt neue Asien-Chefin (AWP)
|
20.11.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.