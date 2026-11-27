Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 120,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 122,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 120,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 476 Aktien.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,12 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 13,93 Prozent sinken.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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