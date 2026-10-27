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27.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 121,40 CHF an der Tafel.
Die Autoneum-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 121,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'503 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,40 CHF. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,40 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 29,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,52 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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