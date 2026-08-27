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Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

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27.08.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag nahezu unbewegt

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Autoneum. Zum Vortag unverändert notierte die Autoneum-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 121,20 CHF.

Autoneum
121.60 CHF 0.55%
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Zum Vortag unverändert notierte die Autoneum-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 121,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. 42,41 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2026 auf bis zu 103,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,80 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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