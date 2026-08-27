Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 122,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 123,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'007 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,48 Prozent. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,80 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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