Autoneum Aktie News: Autoneum gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 123,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'328 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Autoneum-Aktie bis auf 123,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,80 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 3'354 Aktien.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,10 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,75 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,52 CHF.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,80 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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