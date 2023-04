Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 133,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'979 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,40 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 132,20 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 624 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Autoneum-Aktie somit 3,61 Prozent niedriger. Bei 78,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 71,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Autoneum-Bilanz für Q2 2023 wird am 23.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.ch