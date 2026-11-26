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26.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Autoneum legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 120,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,4 Prozent auf 120,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Autoneum-Aktie bei 120,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 118,20 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,83 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Abschläge von 13,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Autoneum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,65 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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