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26.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Autoneum zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 119,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 120,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 118,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 533 Autoneum-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,56 Prozent. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,65 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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