Autoneum Aktie News: Autoneum legt am Mittag zu

Die Autoneum-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 120,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'464 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 121,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 208 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 13,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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