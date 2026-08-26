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26.08.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Autoneum. Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Autoneum
120.94 CHF 0.49%
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Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 121,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 121,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 41,71 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,80 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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