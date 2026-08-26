Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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26.08.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 121,60 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Autoneum-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'488 Punkten steht. Bei 123,00 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 608 Stück.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2026 auf bis zu 103,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 17,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,80 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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