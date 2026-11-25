Um 09:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 118,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'847 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 118,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 25 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,63 Prozent.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,65 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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