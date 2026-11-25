|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 118,80 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 118,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'847 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 118,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 25 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,63 Prozent.
Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,65 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie schwächelt: Konzern holt neue Asien-Chefin
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Autoneum Aktie News: Anleger schicken Autoneum am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.