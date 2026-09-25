Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 123,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 123,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 123,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 128 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 39,42 Prozent zulegen. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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