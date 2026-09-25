Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Autoneum-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 123,80 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 123,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 123,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 123,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 128 Autoneum-Aktien.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 39,42 Prozent zulegen. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
10:02
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.