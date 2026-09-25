Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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25.09.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 123,80 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 123,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 1'579 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 16,16 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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