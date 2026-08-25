Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Das Papier von Autoneum konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 121,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 121,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 42 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 29,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,21 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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