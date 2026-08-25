Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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25.08.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag fester
Die Aktie von Autoneum zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 122,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 122,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 123,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 121,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'010 Autoneum-Aktien.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,80 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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