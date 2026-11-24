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24.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Autoneum zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Autoneum-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 119,40 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 119,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 120,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 119,40 CHF. Mit einem Wert von 120,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'419 Autoneum-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 13,07 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Autoneum.
Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,65 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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