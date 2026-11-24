Um 12:28 Uhr rutschte die Autoneum-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 118,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 118,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'132 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 46,02 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 12,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,65 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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