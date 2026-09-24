Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die Autoneum-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 123,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'758 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 122,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 796 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 28,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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