Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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24.09.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 125,20 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,20 CHF. Bei 124,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 561 Autoneum-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 27,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,09 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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