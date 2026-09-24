Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Mittag vor

Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,20 CHF. Bei 124,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 561 Autoneum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 27,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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