Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.03.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 114,40 CHF zu.
Das Papier von Autoneum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 114,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'435 Punkten notiert. Bei 114,60 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 112,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'257 Autoneum-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (95,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 16,87 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,45 CHF je Autoneum-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht
Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt
Autoneum-Aktie fester: Konzern tilgt letzte ausstehende Festzinsanleihe
Nachrichten zu Autoneum AG
|
16:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Anleger schicken Autoneum am Dienstagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
20.03.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.03.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht (AWP)