Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagnachmittag gesucht

Das Papier von Autoneum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 114,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'435 Punkten notiert. Bei 114,60 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 112,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'257 Autoneum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (95,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 16,87 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,45 CHF je Autoneum-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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