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23.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Autoneum. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 116,80 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 116,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 116,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 56 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 32,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,65 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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