Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 118,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 119,60 CHF. Bei 116,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'714 Aktien.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 12,33 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,65 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt