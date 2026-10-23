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23.10.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 118,40 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 118,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 117,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,80 CHF. Zuletzt wechselten 2'013 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 31,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 14,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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