Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Nachmittag nordwärts

Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'804 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 126,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'946 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 38,08 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 20,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,77 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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