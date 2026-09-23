Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’754 -0.3%  Dow 51’509 -0.7%  DAX 25’411 -0.7%  Euro 0.9390 -0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’284 -1.6%  Bitcoin 69’702 -1.4%  Dollar 0.8247 0.5%  Öl 103.6 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an - Aktie im Blick
Rückenwind für die Novartis-Aktie? US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Darum gewinnt der US-Dollar zum Franken und Euro an Stärke
Suche...

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Nachmittag nordwärts

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 125,00 CHF.

Autoneum
124.64 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'804 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 126,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'946 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 38,08 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 20,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,77 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten