Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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23.09.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 125,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'804 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 126,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'946 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 38,08 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 20,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,77 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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