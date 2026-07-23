Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 108,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'864 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 107,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 725 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 37,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,47 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die Autoneum-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.07.2026 erwartet. Autoneum dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht