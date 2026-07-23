Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’183 -0.9%  SPI 19’908 -0.9%  Dow 51’653 -1.1%  DAX 24’831 -1.3%  Euro 0.9285 -0.2%  EStoxx50 6’224 -1.5%  Gold 4’057 -1.8%  Bitcoin 53’144 -1.2%  Dollar 0.8166 0.3%  Öl 100.5 6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Rheinmetall345850Lonza1384101Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier McKesson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet McKesson Aktionären eine Freude
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: Über diese Dividende können sich Constellation Brands A-Aktionäre freuen
Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UniCredit-Aktie dennoch in Rot: Noch mehr Gewinn erwartet
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
ETF Sparplan

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Nachmittag Verluste

Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 108,00 CHF abwärts.

Autoneum
108.04 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 108,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'864 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 107,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 725 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 37,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,47 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die Autoneum-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.07.2026 erwartet. Autoneum dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!