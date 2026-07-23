Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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23.07.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 108,00 CHF abwärts.
Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 108,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'864 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 107,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 725 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 37,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,47 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.
Die Autoneum-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.07.2026 erwartet. Autoneum dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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