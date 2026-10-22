Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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22.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 121,60 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 121,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'465 Punkten notiert. Die Autoneum-Aktie sank bis auf 121,60 CHF. Bei 122,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 29,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 14,64 Prozent sinken.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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