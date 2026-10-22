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22.10.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag schwächer
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 121,60 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 121,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Autoneum-Aktie bis auf 121,60 CHF. Bei 122,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 295 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 41,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 17,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.
Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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