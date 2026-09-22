Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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22.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Autoneum. Zum Vortag unverändert notierte die Autoneum-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 122,60 CHF.
Die Autoneum-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 122,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. In der Spitze legte die Autoneum-Aktie bis auf 122,60 CHF zu. Bei 122,00 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 122,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 11 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 40,78 Prozent zulegen. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.
Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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