Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’873 0.6%  SPI 19’651 0.7%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’464 0.6%  Euro 0.9444 0.0%  EStoxx50 6’290 0.9%  Gold 4’349 -0.7%  Bitcoin 67’086 0.5%  Dollar 0.8227 0.0%  Öl 101.6 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
Berentzen-Aktie springt nach Übernahmeangebot deutlich an
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Curatis-Aktie: Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 51 Prozent - Ziele stehen
Suche...
ETF Sparplan

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Vormittag

Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 120,20 CHF.

Autoneum
121.30 CHF 2.23%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Autoneum konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 120,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'627 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 120,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 43,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF je Aktie ausschütten.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten