Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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21.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 120,20 CHF.
Das Papier von Autoneum konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 120,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'627 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 120,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 43,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF je Aktie ausschütten.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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