Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag stabil

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 124,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,80 CHF an. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 124,20 CHF. Bei 124,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 12 Aktien.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Gewinne von 38,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 16,83 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,80 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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