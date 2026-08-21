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Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

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21.08.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag mit roter Tendenz

Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Autoneum-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 123,60 CHF.

Autoneum
123.30 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 123,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Autoneum-Aktie bis auf 123,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,20 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 880 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 16,02 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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