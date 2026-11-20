Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 116,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 116,00 CHF. Mit einem Wert von 121,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'079 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 172,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 48,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 10,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,65 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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