Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 126,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'242 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 126,20 CHF. Bei 124,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31 Autoneum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 21,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,80 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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