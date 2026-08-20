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20.08.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit roter Tendenz

Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 123,60 CHF abwärts.

Autoneum
123.65 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 123,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'130 Punkten liegt. Bei 123,60 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,60 CHF. Bisher wurden heute 1'233 Autoneum-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 CHF.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Autoneum.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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