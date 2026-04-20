Autoneum Aktie News: Autoneum verbilligt sich am Montagvormittag

Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 120,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'731 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 119,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 120,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 216 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 106,00 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 13,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,45 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 29.07.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,83 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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