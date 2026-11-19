Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 120,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'953 Punkten steht. Der Kurs der Autoneum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,00 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,00 CHF. Bisher wurden heute 13 Autoneum-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 15,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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