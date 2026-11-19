Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 120,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'852 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 121,20 CHF. Mit einem Wert von 120,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 2'225 Aktien.

Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,83 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 13,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,65 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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